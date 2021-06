Iraq to impose 10-day lockdown that will include Eid Al Fitr

Iraqis will celebrate Eid Al Fitr, the holiday marking the end of Ramadan, under full lockdown in an attempt to contain the spread of the coronavirus.

Iraq’s Cabinet approved plans presented by the country’s Higher Committee for Health and Public Safety on Tuesday to impose a 10-day lockdown starting from May 12.

Shopping malls, restaurants, cafes, cinemas, parks, swimming pools and gyms will be closed and social events such as wedding parties will be cancelled, the Cabinet confirmed.

“This is to reduce the spread of the coronavirus pandemic and to apply precautionary measures through social distancing and other measures, given the increase in confirmed cases,” it said.

Iraq's Muslims are observing Ramadan in a partial nightly lockdown from 8pm to 5am to prevent gatherings during a new wave of coronavirus infections. A 24-hour lockdown is being applied on Fridays and Saturdays.

Pharmacies, bakeries, supermarkets and groceries are exempt from the lockdown. Restaurants will be allowed to make food deliveries.

Iraq experienced a surge in coronavirus cases and deaths in recent weeks. Last month, the nation crossed the grim milestone of one million confirmed cases.

As of Monday, the country registered 5,068 new cases and 30 deaths, taking the total number of infections to 1,079,998 and fatalities to 15,566, according to Health Ministry figures.

It is still unclear when the three-day Eid holiday starts because it depends on a Moon sighting, but it is likely to start on May 12.

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.