Abu Dhabi completes Dh11.5bn of property transactions in Q1

Real estate transactions worth Dh11.5 billion ($3.1bn) were completed during the first quarter of this year in the UAE capital, according to Abu Dhabi's Department of Municipalities and Transport.

The deals covered 3,847 pieces of land, buildings and real estate units.

About Dh5bn of the deals involved real estate transactions and Dh6.5bn covered mortgage transactions.

A comparative figure was not provided, but the department announced first quarter deals of Dh19.2bn for 2020 in April last year, before business and travel interruptions were brought about by the Covid-19 pandemic.

“We always make sure to publish these periodic reports, as we understand that consumers are led by market transparency, dynamism and proactivity when it comes to developing sustainable markets," Adeeb Al Afeefi, executive director of the DMT's real estate sector, said. "We are fully confident that our long-term approach will contribute to Abu Dhabi's success and strategy, which has set an outstanding global example on how to overcome the economic, health and social challenges imposed by last year's pandemic."

The most popular area in terms of property sales was Reem Island (Dh1.6bn), followed by Abu Dhabi Island (Dh907m). Yas Island (Dh649m), Saadiyat Island (Dh446m) and Khalifa City made up the top five.

Land sales made up 66 per cent of the real estate transactions, with sales of property units making up the rest. About 96 per cent of the mortgage deals arranged were also for land plots.

A Valustrat Price index measuring residential values in the capital increased for the second quarter in succession during the first three months of the year for the first time since 2016, the consultancy said in a report last week.

Emirate-wide capital values ticked up by less than 1 per cent quarter-on-quarter, but were still 2.6 per cent lower year-on-year.

The average asking price was Dh12,070 per square metre for apartments and Dh9,691 for villas.

Most popular areas in Abu Dhabi for property sales in Q1 2021

Reem Island

Abu Dhabi Island

Yas Island

Saadiyat Island

Khalifa City

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

