UN General Assembly live: Guterres to open the General Debate

This is the complete schedule of countries due to speak at the 78th UN General Assembly in New York:

Tuesday, September 19

Morning: Brazil, United States, Colombia, Jordan, Poland, Cuba, Turkey, Portugal, Qatar, South Africa, Turkmenistan, Ukraine, Guatemala, Hungary, Switzerland, Slovenia, Uzbekistan.

Afternoon: Bolivia, Kazakhstan, Iran, Algeria, Argentina, El Salvador, Kyrgyzstan, Paraguay, Peru, Mozambique, Panama, Nigeria, Uruguay, Czech Republic, Costa Rica, Palau, Senegal, Germany, Japan.

Wednesday, 20 September

Morning: Seychelles, Rwanda, Cyprus, Namibia, Romania, Suriname, Bosnia and Herzegovina, Ghana, Lithuania, Ecuador, Slovakia, Finland, Bulgaria, Guyana, Croatia, Angola, Latvia, South Korea, Tajikistan, Honduras.

Afternoon: Estonia, Comoros, Dominican Republic, Moldova, Sierra Leone, Monaco, Chile, Mongolia, Mauritania, Liberia, Democratic Republic of Congo, Eswatini, Marshall Islands, Botswana, Italy, Spain, Sao Tome and Principe, Belgium, Lebanon, Libya.

Thursday, September 21

Morning: Yemen, Central African Republic, Malawi, Kiribati, Zimbabwe, East Timor, Cameroon, Guinea, Burundi, Togo, Serbia, Niger, Dominica, Sri Lanka, Libya, Congo, Gabon, Kenya, Micronesia and Montenegro.

Afternoon: Guinea-Bissau, Nauru, Albania, South Sudan, Sudan, Palestine, the EU, China, Ivory Coast, Uganda, Gambia, Equatorial Guinea, Tanzania, Trinidad and Tobago, Greece, Israel, Norway, Italy and Malaysia.

Friday, September 22

Morning: North Macedonia, Sweden, Mauritius, Lebanon, Nepal, Germany, Malta, Netherlands, Pakistan, Barbados, Canada, Thailand, Andorra, Kuwait, Saint Lucia, Fiji, Luxembourg, Bangladesh and Belgium.

Afternoon: Vietnam, Solomon Islands, Spain, Lesotho, Cambodia, Georgia, Vanuatu, Ireland, Grenada, Tuvalu, Antigua and Barbuda, Iraq, Haiti, Bahamas, Tonga and Madagascar.

Saturday, September 23

Morning: Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saint Kitts and Nevis, Cape Verde, Somalia, Sao Tome and Principe, Laos, Ethiopia, Papua New Guinea, UK, Azerbaijan, Russia, Indonesia, Mexico, Liechtenstein, Philippines, New Zealand, Maldives and San Marino.

Afternoon: Singapore, Austria, Saudi Arabia, Australia, Djibouti, Iceland, Belarus, the UAE, Nicaragua, Oman, Belize, Eritrea, Burkina Faso, Brunei, Armenia, France and Bahrain.

Tuesday, September 26

Morning: Syria, Denmark, India, Jamaica, Venezuela, Bhutan, Mali, Tunisia, Vatican City, North Korea, Benin, Myanmar and Afghanistan.

– The order of nations can change on a daily basis.