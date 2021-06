Sheikh Hamdan thrilled by new baby presents from Hollywood star Will Smith

na29 Will Smith Will Smith poses with the presents he sent to Sheikh Hamdan's new twins, Rashid and Sheikha. Faz3 Instagram (Courtesy: Faz3 Instagram)

Hollywood star Will Smith bought presents for the Crown Prince of Dubai's newborn twins.

The actor posed with the gifts for Rashid and Sheikha on Instagram.

Sheikh Hamdan bin Mohammed responded with a "thank you" as he shared images of the gifts with his nearly 12 million Instagram followers.

Sheikh Hamdan and his wife, Sheikha Sheikha bint Saeed, welcomed Rashid and Sheikha into the world earlier this month.

The presents Will Smith sent to Sheikh Hamdan's twins. Faz3 Instagram

They were sent congratulations from far and wide.

He first teased his millions of followers with an image of a pair of small feet, one pink and one blue, to reveal the happy news.

Smith is a friend of the Dubai royal family and a frequent visitor to the UAE in the past year.

He was spotted hanging out with UFC star Khabib Nurmagomedov at Nad Al Sheba Sports Complex and with wife Jada Pinkett Smith at the Bulgari resort in April.

Smith is also a golf fan and is said to enjoy the course at the Address Montgomerie in Emirates Hills.

Sheikh Hamdan's travels

