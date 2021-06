UAE urges smokers to quit and avoid Covid complications

A new national committee for tobacco control in the UAE will seek to reduce all tobacco use. Getty

The UAE on Sunday urged all smokers and users of tobacco products to quit and avoid serious health complications from Covid-19.

The warning came on World No Tobacco Day 2021 and includes traditional smoking and vaping, as advised by the World Health Organisation.

The Ministry of Health and Prevention said the UAE had "shouldered its responsibility to support international efforts being made in this respect by joining the WHO Framework Convention on Tobacco Control".

It announced a new national committee for tobacco control and the imposition of a tax on tobacco and its derivatives.

The new measures are the latest in a series of initiatives by the UAE to curtail tobacco use in the country.

These include 16 quit-smoking clinics in primary healthcare centres, and a mobile clinic.

The ministry has also developed a training programme for doctors who provide services for smokers who want to give up, and to align with internationally approved treatments.

A recent National Health Survey showed a decline in the smoking rate among men and women in the UAE, in a testament to the success of its campaign.

Among the health problems smoking causes are cardiovascular disease, cancer, diabetes and mental disorders.

Dealing with these places a substantial economic burden on healthcare systems, stressing the importance of the UAE's anti-smoking work.

There are also indirect costs from poor productivity and sick leave among workers.

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

