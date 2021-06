Oil dips as India's Covid-19 surge raises uncertainty over market demand

A crude oil tanker is seen at China's Qingdao Port. Opec+ did not discuss the possibility of Iranian supply recommencing either at its joint technical meeting on Monday or at the ministerial meetings on Tuesday. Reuters

Oil prices opened lower on Monday as demand continued to suffer impacts of a raging second wave of Covid-19 in India, a key consumer.

Brent, the international benchmark, was down 0.43 per cent at $66.47 per barrel at 8.15am UAE time. West Texas Intermediate, the main US gauge, was down 0.47 per cent at $63.28 per barrel.

"The technical picture continues to suggest that oil's price recovery remains intact," said Jeffrey Halley, senior market analyst, Asia Pacific at Oanda.

"A rising" US dollar was behind the setback to both benchmarks, he added.

However, the worsening situation in India, the world's third-largest oil consumer, also weighs heavily on the markets as states impose lockdowns to stop the spread of the virus and cope with a shortage of oxygen.

States including West Bengal in the east, Karnataka in the south and the western Gujarat, imposed shutdowns on Sunday.

Covid-19 infections continue to set fresh daily records in India, which registered 370,059 new cases and 3,422 new deaths on Sunday, according to Worldometer, which tracks the pandemic. The country has nearly 20 million infections ranking it second to the US, which leads the world with over 33 million Covid-19 cases.

Top epidemiologists such as Dr Anthony Fauci, head of the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, have called for a few weeks of lockdown in India to contain the spread.

India’s wealthiest banker, Uday Kotak, called on authorities to limit economic activity to contain the surge in infections.

“At this critical juncture when toll of lives is rising, CII urges the strongest national steps including curtailing economic activity to reduce suffering,” Mr Kotak, president of the Confederation of Indian Industry and chief executive of Kotak Mahindra Bank, India’s third-largest lender by market value, said on Twitter.

The South Asian country, an important source for global air traffic, has imposed a ban on all international flights until May 31.

Oil prices also suffered bearish pressures from increased Opec+ supply and a possible breakthrough in talks between Iran and the US that would remove sanctions on Tehran.

"However, the US has shot that premise down in flames today, saying no agreement is near," said Mr Halley.

"With China and Japan away, and precious little else to go on, oil markets in Asia see both Brent crude and WTI unchanged from Friday's close," he added.

Last week, Opec and its allies kept production curbs at current levels. The group expects demand recovery to pick up "in the second half of the year", supported by large volumes of fiscal and monetary stimulus.

Opec+ plans to incrementally add a total output of 2 million bpd by July, despite the growing surge of Covid-19 infections in India.

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

OPENING FIXTURES Saturday September 12 Crystal Palace v Southampton Fulham v Arsenal Liverpool v Leeds United Tottenham v Everton West Brom v Leicester West Ham v Newcastle Monday September 14 Brighton v Chelsea Sheffield United v Wolves To be rescheduled Burnley v Manchester United Manchester City v Aston Villa

