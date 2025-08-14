  • Netanyahu's 'Greater Israel' remarks are 'aggression on sovereignty of states'
  • Israeli attacks kill at least 16 in Gaza including five aid seekers
  • Four more Palestinians die of hunger as UNRWA warns of extreme heat
  • More than 100 NGOs condemn Israel for 'weaponising starvation' in Gaza
  • At least 61,776 Palestinians killed and 154,906 wounded in Gaza since war began

Wayne Rooney's career

Everton (2002-2004)

  • Appearances: 48
  • Goals: 17
     

Manchester United (2004-2017)

  • Appearances: 496
  • Goals: 253
     

England (2003-)

  • Appearances: 119
  • Goals: 53
Updated: August 14, 2025, 11:20 AM`