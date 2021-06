Don’t abandon human rights in push for nuclear deal, Iranian activists say

'Western democracies are actively appeasing the [Iranian] regime in all kinds of ways,' said Mariam Memarsadeghi, a pro-democracy campaigner. EPA

Western governments are overlooking Iran's human rights record in their rush to revive the 2015 nuclear deal, activists told The National.

Activists including pro-democracy campaigner Mariam Memarsadeghi and human rights lawyer Kaveh Shahrooz on Monday urged the US not to abandon Iran’s long-suffering women and minority groups.

They spoke of Iran’s recent election to the UN’s top women’s empowerment body and the US State Department’s decision to overlook the treatment of Iranian journalists on World Press Freedom Day on Monday.

“Western democracies are actively appeasing the regime in all kinds of ways,” Ms Memarsadeghi said.

“Today is World Press Freedom Day, and US Secretary of State [Antony] Blinken has singled out a number of countries that violate the rights of journalists and imprison them.

"He has not mentioned Iran, even though freedom of expression is violently repressed in Iran.”

Mr Blinken criticised China, Turkey, Egypt, Russia, Mexico and Afghanistan over killings, detention and harassment of journalists, but neglected Iran, which treats reporters worse, the Committee to Protect Journalists says.

This was no accident, Ms Memarsadeghi said.

Iran was elected last month to the UN’s Commission on the Status of Women for a four-year term starting next year after securing votes from 43 of the 54 member states on the UN’s Economic and Social Council.

“It is akin to electing apartheid South Africa to a commission on the elimination of racism,” Ms Memarsadeghi said.

The ballot was secret but Tehran’s tally showed it gathered support from a handful of the council’s European, North American or Australasian members, said Hillel Neuer, director of campaign group UN Watch.

SHAME: At least 4 of these democracies voted #Iran onto the UN Commission on Women's Rights.



🇦🇺 Australia

🇦🇹 Austria

🇧🇬 Bulgaria

🇨🇦 Canada

🇫🇮 Finland

🇫🇷 France

🇩🇪 Germany

🇱🇻 Latvia

🇱🇺 Luxembourg

🇳🇱 Netherlands

🇳🇴 Norway

🇨🇭 Swiss

🇬🇧 UK

🇺🇸 US

🇵🇹 Portugal https://t.co/xy0bMsH2ay — UN Watch (@UNWatch) April 22, 2021

Mr Neuer said Tehran’s backers were willing to ignore child marriage, "honour killings" and other women’s rights issues in Iran to try to revive the flagging nuclear deal.

Iran ranked 118th out of 167 countries in Georgetown University’s gender-equality ranking.

“The election of Iran is an outrage. The refusal to condemn it is a betrayal of the women of Iran & of the mandate of the UN Commission with respect to the protection of gender equality, and a betrayal of the values that democracies are sworn to uphold and sustain.”

—@IrwinCotler pic.twitter.com/lPU26LGxFA — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 3, 2021

Diplomats from Britain, France, Germany, Russia and China are in Vienna this week to try to bring Iran and the US back fully into compliance with the 2015 nuclear deal.

US President Joe Biden is looking to rejoin the pact from which his predecessor Donald Trump withdrew in 2018.

Mr Trump reimposed sanctions on Iran, which responded by breaching many of the deal’s limits on enriched stockpiles.

“Having Iran being part of the UN Commission on Status of Women is part of the price that we're paying,” Mr Shahrooz said.

“The western world is willing to pay any price to preserve good relationships with dictatorships."

Iran's mission to the UN did not immediately answer The National's request for comment.

Iran’s ambassador to the UN, Esmaeil Baghaei Hamaneh, in March rejected a UN criticism of women's rights in Iran, saying Iranian women lived longer, healthier lives and had ever-improving job prospects.

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

MATCH INFO What: 2006 World Cup quarter-final

When: July 1

Where: Gelsenkirchen Stadium, Gelsenkirchen, Germany Result:

England 0 Portugal 0

(Portugal win 3-1 on penalties)

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5

Batti Gul Meter Chalu Producers: KRTI Productions, T-Series

Director: Sree Narayan Singh

Cast: Shahid Kapoor, Shraddha Kapoor, Divyenndu Sharma, Yami Gautam

Rating: 2/5